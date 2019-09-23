Суд приговорил к десяти годам колонии члена ИГ

АЛАНИЯ, 23 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил Тимура Албакова, который планировал совершить на территории села Чермен в Северной Осетии террористический акт, к десяти годам в колонии строгого режима. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Албакова Тимура Османовича (1990 г. р. житель Республики Северная Осетия - Алания), обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ", - сообщается в пресс-релизе.

В пресс-службе сообщили, что в марте 2018 года подсудимый решил совершить террористический акт в селе Чермен Республики Северная Осетия. Албаков вступил в преступный сговор с иным лицом в сети интернет, получив от него материалы о способах изготовления самодельных взрывных устройств, приемах и методах ведения разведывательной деятельности и убийства людей.

Албаков хранил самодельное взрывное устройство и вступил в международную запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство". Осуществить террористический акт Албаков не успел. Его задержали сотрудники правоохранительных органов.

"В соответствии с приговором суда Албаков признан виновным в указанных преступлениях и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.