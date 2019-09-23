В Волгограде мужчина угрожал ножом прихожанам католического храма

ВОЛГОГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Мужчина без определенного места жительства, угрожая ножом, вымогал деньги у прихожан католического храма в Волгограде. Он задержан полицией, возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным ведомства, задержанный 45-летний мужчина нигде не работает, был ранее судим за хранение наркотиков. Уголовное дело в отношении него возбудили по статье 162 УК РФ "Разбой", ему грозит до 10 лет заключения. Инцидент произошел в помещении католического храма, расположенного в Центральном районе Волгограда по улице Пражской.