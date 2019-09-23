Полиция произвела контролируемый подрыв подозрительного предмета в аэропорту Манчестера

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Полицейские взрывотехники произвели контролируемый подрыв подозрительного предмета, обнаруженного в понедельник утром на территории аэропорта британского Манчестера. Об этом сообщила в Twitter полиция Манчестера.

"Взрывотехники прибыли на территорию транспортно-пересадочного узла Манчестерского аэропорта для оказания помощи сотрудникам полицейского управления Большого Манчестера в их работе. Для того, чтобы убедиться в том, что предмет не представляет опасности, ими был произведен контролируемый подрыв, - говорится в заявлении. - В качестве меры предосторожности установленное полицией оцепление пока не будет снято, продолжается расследование".

Ранее полиция и службы аэропорта сообщили о частичной эвакуации воздушной гавани после обнаружения подозрительного предмета на территории пересадочного узла рядом с железнодорожной станцией.