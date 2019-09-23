Мосгорсуд оставил под арестом счет ФБК по делу о легализации средств

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник оставил под арестом до 3 февраля банковский счет основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по делу о легализации средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсудом отклонена жалоба на постановление Басманного суда Москвы от 19 августа о наложении ареста на имущество НКО "Фонд борьбы с коррупцией", а именно денежных средств на банковском счете, с запретом пользоваться и распоряжаться ими до 3 февраля 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что судебные постановления о наложении ареста на счета некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации.

По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в иностранной и российской валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги и направили их на финансирование ФБК.