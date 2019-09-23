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Два дела возбудили в отношении пилота вертолета Ми-2, потерпевшего крушение в Адыгее

Также аннулирован сертификат эксплуатанта воздушного судна ООО АП "Трансхимавиа"

МАЙКОП, 23 сентября. /ТАСС/. Два дела об административных правонарушениях возбуждены в отношении пилота вертолета Ми-2, который в июле 2019 года потерпел крушение в Республике Адыгея. Об этом в понедельник сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры.

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"По факту выявленных нарушений воздушного законодательства в отношении пилота Ми-2 Краснодарской транспортной прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 11.4 ("Нарушение правил использования воздушного пространства"), ч. 5, 6, 9 ст. 11.5 КоАП РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов")", - говорится в сообщении. Кроме того, сертификат эксплуатанта ООО АП "Трансхимавиа" аннулирован.

Вертолет потерпел крушение 23 июля в ауле Панахес Тахтамукайского района Адыгеи, летчик получил травмы средней тяжести.

Установлено, что вертолет выполнял авиационно-химические работы на основании устной договоренности между ООО АП "Трансхимавиа" с фермерским хозяйством. На момент эксплуатации вертолета свидетельства о регистрации воздушного судна не было, на учете в Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ вертолет не состоял, государственных бортовых номеров не имел, план полета в соответствующие органы не подавался.

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