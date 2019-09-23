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Следовавший из Санкт-Петербурга в Наманган самолет экстренно сел в Самаре

Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие пассажирки, находящейся на борту воздушного судна

САМАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Самолет, следовавший рейсом из Санкт-Петербурга в Намангман (Узбекистан), в понедельник совершил экстренную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за плохого самочувствия пассажирки на борту. Об этом ТАСС сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

"В международном аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку рейс, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Наманган (Узбекистан). Причина вынужденной посадки - плохое самочувствие женщины, находящейся на борту", - сказала собеседница агентства.

Плохо себя почувствовала гражданка Узбекистана, которую с гипертонией на автомобиле скорой помощи госпитализировали в Самаре. Самолет продолжил выполнять рейс.

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УзбекистанРоссияСанкт-ПетербургСамарская область
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