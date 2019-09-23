Участники ОПГ в Петербурге получили условные сроки за легализацию более 9 тыс. мигрантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к условным срокам семерых участников организованной преступной группы (ОПГ), которым удалось незаконно легализовать пребывание в России более 9 тыс. мигрантов, сообщила в понедельник городская прокуратура.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Гегама и Тамару Леонтьевых, а также [Наиру] Арутюнян к наказаниям в виде трех лет шести месяцев лишения свободы каждому, [Юлию] Боровченок, [Александру] Голован, [Роксану] Вяльцеву, [Анну] Денисову - к трем годам лишения свободы каждой. Указанные наказания суд постановил считать условными, с испытательными сроками", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всех фигурантов осудили по статье 322.1 УК РФ ("Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенное организованной группой").

По версии следствия, организаторами преступной группы стали двое супругов - Гегам и Тамара Леонтьевы. В 2016 году они создали преступную группу по организации незаконной миграции для получения дохода от ее деятельности. В группу они привлекли еще пятерых женщин, которые оказывали им содействие.

Участники группы изготавливали поддельные документы и передавали их в органы по вопросам миграции. "На основании [данных документов] не менее чем 9 тыс. иностранным гражданам продлены сроки пребывания на территории Российской Федерации", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.