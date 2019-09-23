Пропавший на Эльбрусе альпинист из Белоруссии обнаружен мертвым

НАЛЬЧИК, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Северо-Кавказского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили на Эльбрусе мертвым альпиниста из Белоруссии, который перестал выходить на связь несколько дней назад. Об этом ТАСС в понедельник сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.

"На северной стороне Эльбруса обнаружили тело пропавшего альпиниста из Белоруссии. Нашли сотрудники Северо-Кавказского поисково-спасательного отряда МЧС России в районе скал Ленца, на высоте около 4,7 тыс. м, сейчас его транспортируют вниз", - сказал собеседник агентства.

О пропаже 62-летнего белорусского альпиниста сообщил в МЧС его сын вечером 18 сентября. Путешественник не был зарегистрирован в МЧС, направлялся на восточную вершину горы и не вышел на связь в условленное время. В поисках были задействованы спасатели и вертолет.

Позднее из-за погоды поиски были приостановлены, обследование с вертолета склонов горы результатов не дало. Поиски были переведены в периодичный режим.