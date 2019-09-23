Бывший депутат Госсовета Удмуртии погиб в результате ДТП в Ижевске

ИЖЕВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Экс-депутат Госсовета Удмуртии, директор рекламного агентства "Гарант-Реги" Станислав Лысков погиб в результате ДТП в Ижевске. Эту информацию журналистам подтвердил депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин.

Зиннатуллин пояснил, что Лысков погиб в результате ДТП, которое произошло ночью 21 сентября на улице Ленина в Ижевске.

По информации регионального управления ГИБДД, водитель автомобиля Toyota Corolla, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и световую опору. В результате происшествия машина перевернулась,а пассажир получил смертельную травму.

Лысков был членом депутатской фракции ЛДПР в Госсовете Удмуртии пятого созыва. Свой пост он занимал с октября 2012 года до сентября 2017 года. Входил в постоянную комиссию по науке, образованию, культуре и молодежной политике.