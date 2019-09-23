В Новой Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу возле торгового центра

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил стрельбу возле торгового центра на территории Новой Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"В дежурную часть отдела вневедомственной охраны Троицкого и Новомосковского административного округа столицы поступила информация, что возле торгового центра на Центральной улице слышны звуки выстрелов. К незамедлительно прибывшим на место росгвардейцам обратилась женщина. Она пояснила стражам правопорядка, что трое неизвестных, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили стрельбу на парковке торгового центра. В ответ на замечание и просьбу прекратить противоправные действия мужчины стали угрожать гражданке физической расправой", - сообщили в управлении.

Спустя несколько минут, как отметили в пресс-службе, сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого, у которого, как предполагается, было при себе оружие. "На место была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у неоднократно судимого 24-летнего жителя столицы был изъят охолощенный пистолет Макарова и патроны к нему", - отметили в Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.