В Неаполе началось заседание по делу задержанного в Италии сотрудника ОДК Коршунова

НЕАПОЛЬ, 23 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Судебное заседание, на котором рассматривается ходатайство об освобождении из-под стражи арестованного в Италии по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, началось в понедельник в апелляционном суде Неаполя. Как передает корреспондент ТАСС, на заседании, проходящем в присутствии только адвокатов, представителей итальянской прокуратуры и переводчицы, обсуждаются технические вопросы.

Сторона защиты представила ходатайство об изменении первоначальной меры пресечения - содержания под арестом (в неаполитанской тюрьме "Поджореале") на альтернативные меры по ограничению свободы. Среди возможных вариантов - домашний арест, полусвобода (домашний арест с возможностью покидать место жительства), а также подписка о невыезде из города или страны до принятия решения об экстрадиции. Она предполагается в США, где директора по развитию бизнеса ОДК обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Режим частичной свободы предполагает наличие у Коршунова электронного браслета, уточнили специалисты. В случае решения в пользу домашнего ареста россиянину планируется снять жилье в Неаполе. Его смогут навещать родные, в том числе жена.

По данным информированных источников, в зале заседания присутствует сам Коршунов. Представителей посольства России и компании, а также журналистов туда не пустили.

Директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США всего за несколько дней до этого. В Италию он прилетел на отдых.