На Кубани девять полицейских наказаны после принуждения 17-летней к сексуальным действиям

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Девять сотрудников полиции в Краснодарском крае подверглись различным видам дисциплинарного наказания - от выговоров до увольнения после принуждения 17-летней спортсменки к сексуальным действиям в поселке Витязево в Анапе. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В августе несовершеннолетняя спортсменка из Московской области заявила о том, что двое сотрудников полиции в Анапе принудили ее к совершению сексуальных действий. Следственные органы возбудили уголовное дело, их уволили из органов полиции по отрицательным мотивам. ГУ МВД России по Краснодарскому краю организовало проведение внутренней проверки.

"На сегодняшний день уже принят ряд кадровых решений в отношении 11 полицейских. Четверо сотрудников патрульно-постовой службы полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в это количество также входят двое подозреваемых, уволенных ранее.

Собеседник агентства добавил, что от занимаемой должности освобождены начальник ОМВД России по городу Анапе и его заместитель по охране общественного порядка. Еще один заместитель предупрежден о неполном служебном соответствии, за этим предупреждением в случае выявления еще каких-либо нарушений следует увольнение. Также строгий выговор объявлен двоим сотрудникам из числа руководящего состава ГУ МВД России по Краснодарскому краю.