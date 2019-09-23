Четыре рейса задерживаются на вылет из аэропорта Сочи

СОЧИ, 23 сентября. /ТАСС/. Четыре рейса в Нижний Новгород и Москву отправятся из аэропорта Сочи с большой задержкой из-за позднего прибытия лайнеров авиакомпании, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"По состоянию на 13:00 по причине позднего прибытия самолетов задержаны вылеты четырех авиарейсов: в Нижний Новгород и Москву (Домодедово) авиакомпании Red Wings и два рейса в Москву (Внуково) авиакомпании "Россия", - сказали в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что рейсы, следующие из Сочи в московский аэропорт Внуково, а также самолет в Нижний Новгород вылетят до 19:30 мск, лайнер в аэропорт Домодедово вылетит 24 сентября в 02:20 мск. "С пассажирами работают представители авиакомпаний", - добавила она.

Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс в Нижний Новгород должен был вылететь еще в 08:40 мск, вылет рейса в Домодедово был запланирован на 15:45 мск, вылеты рейсов во Внуково были запланированы на 06:55 и 16:25 мск.