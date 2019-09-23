Освобожденные из плена в Камеруне моряки возвращаются в Россию

ТАСС, 23 сентября. Трое российских моряков, которые были в числе захваченных пиратами в плен в Камеруне, возвращаются в Россию в понедельник, сообщили ТАСС в Российском профессиональном союзе моряков.

В воскресенье профсоюз сообщил, что моряки освобождены и доставлены в Германию.

"Они вылетели. Один летит сразу в Петербург, двое - в Москву, для пересадки", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что, как ранее сообщалось, моряки проживают в Санкт-Петербурге, Мурманске и Владивостоке. "Со здоровьем у них все в порядке", - добавил собеседник.

15 августа в районе камерунского порта Дуала неизвестные, предположительно нигерийские пираты, атаковали грузовое судно "Мармалайта", шедшее под флагом Антигуа и Барбуды. Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России - капитана, старшего помощника и старшего механика.