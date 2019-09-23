В Москве задержали двоих приезжих за разбойное нападение на курьера

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали двоих приезжих на западе Москвы за разбойное нападение на курьера, который доставлял баллон для газового оборудования. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как отметили в ведомстве, в полицию поступило сообщение от 33-летнего курьера о разбойном нападении на него на проспекте Вернадского в Москве. Он рассказал, что доставлял товар - баллон для газового оборудования - к подъезду одного из домов, где его неожиданно встретили двое неизвестных мужчин.

"Один из них выхватил баллон, а второй стал угрожать предметом, похожим на пистолет, после чего злоумышленники скрылись на автомобиле. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и на проспекте Вернадского задержали подозреваемых. Ими оказались 23-летний и 25-летний приезжие", - сообщили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой"), подозреваемые арестованы.