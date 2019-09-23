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СМИ: девять человек пострадали при взрыве в супермаркете в Австрии

Еще один пострадавший может быть под обломками, сообщила Tiroler Tageszeitung

ТАСС, 23 сентября. По меньшей мере девять человек пострадали предположительно в результате взрыва газа в продуктовом магазине в городе Санкт Йодок (федеральная земля Тироль). Как сообщает в понедельник газета Tiroler Tageszeitung, еще один пострадавший может находиться под обломками.

Трое раненых уже госпитализированы. В данный момент экстренные службы готовятся к транспортировке еще шести человек. "Никого из пострадавших не требуется доставлять в реанимацию", - цитирует издание слова представителя службы спасения. Специалисты продолжают ликвидацию огня и разбор завалов.

Взрыв раздался в 11:20 по местному времени (12:20 мск), его причина до сих пор не известна. По неофициальной версии, один из работников просверлил газовую трубу в магазине.

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