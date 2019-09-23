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В Таганроге грузовик наехал на ребенка на пешеходном переходе

Девочка получила травмы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Водитель грузовика допустил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.

"Сегодня в 13:00 в Таганроге в районе дома 17 по Мариупольскому шоссе, по предварительным данным, водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем "Валдай", допустил наезд на пешехода - девочку 12 лет, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала пешеход", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по региону.

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