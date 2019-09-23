Суд снял с рассмотрения жалобу на содержание в СИЗО Павла Устинова

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник снял с рассмотрения жалобу адвокатов на содержание в СИЗО осужденного на 3,5 года колонии актера Павла Устинова в связи с его освобождением под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил прекратить производство по апелляционной жалобе", - сказал судья. Устинов и его адвокаты не явились в суд. В материалах дела содержится их ходатайство об отзыве жалобы.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Следствие и суд пришли к выводу, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Устинов не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН, а на месте проведения митинга 3 августа оказался случайно. Защита обжаловала приговор, а Генпрокуратура 19 сентября направила в суд представление о его смягчении. Представители общественности и коллеги актера выступили в поддержку Устинова.

В минувшую пятницу Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство прокуратуры, изменил ему меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Проверка законности приговора состоится в Мосгорсуде 26 сентября.