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В Еврейской автономной области из-за проблем с началом отопительного сезона ввели режим ЧС

В регионе возникли проблемы с запасами жидкого и твердого топлива, а также с готовностью некоторых котельных к отопительному сезону

ТАСС, 23 сентября. Власти Еврейской АО ввели режим чрезвычайной ситуации в нескольких районах из-за проблем с началом отопительного сезона в Биробиджане и 16 других населенных пунктах. Об этом сообщило управление по внутренней политике областного правительства в понедельник.

"Режим ЧС по отопительному сезону введен на территории ЕАО с 23 сентября. В 16 населенных пунктах области, в которых проживает более 16 тыс. человек, а это 10% от общего населения региона, существуют сложности с началом предстоящего отопительного сезона. Аналогичная ситуация складывается в ряде учреждений здравоохранения и социальной защиты населения в городе Биробиджане", - говорится в распространенном релизе.

Проблемы есть в Биробиджанском, Смидовичском, Облученском районах области. Сообщается об отсутствии нормативного запаса жидкого и твердого топлива, неготовности ряда котельных к отопительному сезону. "На подготовку к отопительному сезону региону выделено 98 млн рублей из федерального бюджета. На этой неделе средства должны поступить и будут направлены на обеспечение работоспособности оборудования и механизмов систем теплоснабжения. Ситуация находится на контроле правительства области", - приводятся в сообщении слова главы региона Александра Левинталя. В начале прошлой недели региональные власти сообщали, что средства пойдут на ремонт и реконструкцию более 20 объектов теплоснабжения в Биробиджане и во всех районах ЕАО.

Губернатор поручил завезти топливо, создав его 45-дневный запас в котельных.

Проблемы с теплоснабжением в ЕАО возникают каждую зиму. В минувший отопительный сезон из-за недостаточного запаса топлива на котельных падала температура в домах и на соцобъектах ряда поселений. Причиной этого, в том числе, стало сложное экономическое состояние областного ресурсоснабжающего предприятия, долги населения за тепло, задолженность регионального бюджета перед энергокомпаниями. Сейчас ситуацию осложнил паводок.

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РоссияЕврейская автономная область
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