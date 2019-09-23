Следствие просит продлить арест фигурантам дела о массовых беспорядках Раджабову и Миняйло

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. СК направил в Басманный суд Москвы ходатайство о продлении ареста Самарридину Раджабову и Алексею Миняйло - фигурантам дела о массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции в столице. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В суд поступили материалы о продлении ареста Миняйло и Раджабову", - сказала она. Царева добавила, что суд также получил ходатайство о продлении домашнего ареста Егору Жукову. "Рассмотрения материалов по Раджабову и Жукову состоится 25 сентября, по Миняйло дата станет известна позднее", - отметила Царева.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.