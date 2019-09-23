Следователи возбудили уголовное дело из-за убийства в центре Нальчика

НАЛЬЧИК, 23 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства, совершенного в центре Нальчика около одного из крупнейших развлекательных центров столицы Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил в понедельник журналистам старший помощник руководителя ведомства Мурат Багов.

"Следственными органами СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") и части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов")", - сказал Багов.

По версии следствия, 22 сентября 2019 года примерно в 19:50 мск возле входа в здание ДК "Профсоюзов" по улице Кулиева в Нальчике подозреваемый (1991 года рождения), вооруженный огнестрельным оружием, произвел несколько выстрелов в мужчину 1990 года рождения, после чего скрылся с места происшествия. Предположительно, стрельба велась из пистолета калибром 9 мм.

"От причиненных ранений пострадавший погиб на месте происшествия. Следствием устанавливается местонахождение подозреваемого, обстоятельства приобретения огнестрельного оружия и мотивы совершения убийства", - добавил Багов.

Фотографии и видео с место происшествия вскоре после убийства попали в соцсети, пользователями высказывалось предположение, что стрельбе предшествовала ссора между молодыми людьми.