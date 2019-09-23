Суд отпустил из-под домашнего ареста экс-депутатов Волгоградской гордумы по делу о хищении

ВОЛГОГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Волгоградский областной суд освободил из-под домашнего ареста бывших депутатов городской Думы Федора Литвиненко и Евгения Щура, обвиняемых по делу о хищении 84 млн рублей, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Волгоградской области.

"Следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Волгоградской области вновь обратился в суд с ходатайством о продлении домашнего ареста в отношении Федора Литвиненко и Евгения Щура. Однако Волгоградский областной суд не нашел оснований для его удовлетворения. Постановлением Волгоградского областного суда от 23 сентября 2019 года мера пресечения, избранная в отношении Щура и Литвиненко, была изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что им запрещено общаться с участниками уголовного дела, выходить из дома после 22:00 и до 6:00 по местному времени. В отношении других обвиняемых по делу, в числе которых и бывший депутат Волгоградской городской Думы Алексей Зверев, который ранее был под арестом, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Бывшим депутатам городской думы Волгограда Федору Литвиненко и Евгению Щуру в июне был продлен домашний арест до 27 сентября.

Ранее сообщалось, что Литвиненко подозревают в преступлениях по нескольким статьям, в том числе в создании преступного сообщества, целью которого было хищение денег страховых компаний в Волгоградской области и Астрахани. Для этого устраивались фиктивные ДТП. По версии следствия, преступным сообществом, в которое входило 34 человека, похищены 84 млн рублей.