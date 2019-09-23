Злоумышленники украли из банка в нижегородском Дзержинске более 8 млн рублей

ТАСС, 23 сентября. Уголовное дело возбудили после кражи из банка в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В дежурную часть УМВД России по городу Дзержинску поступило сообщение о проникновении в одно из кредитно-финансовых учреждений города. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража")", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, сообщение о краже поступило 21 сентября около 10:30 мск. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, злоумышленники украли более 8 млн рублей.

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению данного преступления", - отметили в пресс-службе.