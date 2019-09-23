Одиннадцать человек пострадали при столкновении двух маршруток в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Одиннадцать человек получили травмы легкой степени тяжести в результате столкновения двух маршрутных такси в Челябинске. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Столкнулись два маршрутных такси на улице Горького сегодня в 17:26 (15:26 мск), пострадало 11 человек. Все взрослые. Бригады скорой медпомощи прибыли на место происшествия через шесть минут. Тяжелых травм никто не получил - у людей в основном ушибы и сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.

Уточняется, что десять человек отвезли в пять больниц города для дополнительного обследования. Один пострадавший был осмотрен на месте, от госпитализации отказался.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, "водитель позади идущего транспортного средства не выдержал безопасную дистанцию на светофоре и совершил столкновение с другим микроавтобусом".

В новость в 18:10 мск внесены изменения - уточняется информация о числе пострадавших.