На Кубани возбудили уголовное дело против адвоката за посредничество при передаче взятки

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали адвоката региональной палаты при получении денег от фигуранта уголовного дела, которые он планировал передать должностным лицам. Следователи возбудили уголовное дело, об этом журналистам в понедельник сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты Краснодарского края. Он подозревается в обещании и предложении посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). Фигурант встретился с заявителем и получил от последнего часть требуемой суммы в размере 1 млн рублей. В тот же день дальнейшие действия пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что адвокат представлял интересы фигуранта уголовного дела о мошенничестве. Он предложил своему клиенту договориться с должностными лицами, чтобы мужчине назначили наказание, которое не связано с лишением свободы. За услуги потребовал сначала 1 млн 600 тыс. рублей, а затем увеличил сумму до 2 млн 300 тыс. рублей. В итоге его подзащитный заявил на адвоката в правоохранительные органы.