На севере Москвы горит ангар

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в ангаре на севере Москвы, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"Площадь пожара составляет 400 кв. м, огнем охвачен весь ангар", - сказал собеседник агентства.

Из здания эвакуированы 30 человек. Сохраняется угроза перехода огня на соседние здания, кроме того, рядом с ангаром хранятся газовые баллоны. На место создан штаб пожаротушения.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве ТАСС подтвердили факт пожара. "Информация о пострадавших не поступала", - сказали в главке.

В новость были внесены изменения (18:40 мск) — добавлена информация по тексту.