Более 200 пожаров произошло в образовательных учреждениях РФ с начала 2019 года

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Более 200 пожаров произошло за восемь месяцев текущего года в образовательных учреждениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В них [объектах образования] за 8 месяцев текущего года уже зарегистрировано более двух сотен пожаров", - сообщили в МЧС.

По данным министерства, "типичные нарушения требований пожарной безопасности в школах связаны с отсутствием или неисправностью автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и противопожарного водоснабжения, а также неудовлетворительным состоянием путей эвакуации".

МЧС России к началу учебного года в стране взято на учет свыше 92 тыс. образовательных организаций. "При участии специалистов ведомства с начала года устранено более 70 тыс. недостатков", - отметили в МЧС.

В качестве превентивного мероприятия во всех школах в первой декаде сентября МЧС России провело месячник безопасности, кроме того в течение учебного года спланированы инструктажи по мерам безопасности с персоналом учреждений образования, а с обучающимися - специальные занятия по комплексной безопасности и практические тренировки по эвакуации.