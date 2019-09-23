Россияне не пострадали при взрыве в супермаркете в Австрии

ВЕНА, 23 сентября. /ТАСС/. Россияне не пострадали при взрыве газа в продуктовом магазине в австрийском городке Санкт Йодок (федеральная земля Тироль). Об этом сообщили в понедельник в посольстве России в Австрии.

"Сегодня в 11:20 по местному времени (12:20 мск) в магазине города Санкт Йодок (федеральная земля Тироль) прогремел взрыв, в результате которого погибла женщина. Девять человек получили ранения. Россиян среди пострадавших нет. Точная причина взрыва пока не установлена", - говорится в заявлении посольства. В полиции Австрии рассматривают версию взрыва газа в результате ремонтных работ.

Ранее газета Tiroler Tageszeitung сообщала о девяти пострадавших в результате инцидента. По ее данным, один человек мог находиться под завалами.