Подросток утонул в болоте, заблудившись в лесу во Владимирской области

ТАСС, 23 сентября. Подросток утонул в болоте во Владимирской области, заблудившись в лесу. По данному факту СК начал доследственную проверку, сообщается в понедельник на сайте СК по региону.

16-летний юноша приехал в гости к друзьям в соседний населенный пункт в черте Владимирской области, а перед возвращением домой пошел прогуляться, но домой так и не вернулся. На утро мать начала поиски ребенка, к которым подключились его друзья. Несовершеннолетнего обнаружили у берега лесного пруда в болотистой трясине без признаков жизни.

"По предварительным выводам следствия, в темное время суток подросток, вероятнее всего, забрел на местность, где расположен лес и пруд с болотистой прибрежной полосой, он не смог самостоятельно выбраться на устойчивое место. По факту смерти 16-летнего местного жителя начата проверка", - говорится в сообщении.

По данным СК, мальчик воспитывался в хорошей семье, учился в колледже, отличался добрым и внимательным отношением к людям.