В Петербурге задержан подозреваемый в осквернении могил на лютеранском кладбище

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Санкт-Петербурга Павла Иванкина по подозрению в осквернении могил на территории лютеранского кладбища. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, следователи ходатайствовали о заключении задержанного под стражу, однако суд продлил срок задержания на 72 часа для предоставления доказательств обоснованности такой меры пресечения.

"Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Павлу Иванкину, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронений")", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении в официальном Telegram-канале.

Инцидент на кладбище в Петербурге произошел 19 сентября, на надгробиях неизвестные разместили фотографии лиц, занимающих посты в федеральных и городских органах власти. Следователи считают, что иной меры пресечения для задержанного, кроме заключения в СИЗО, избрать невозможно, так как полагают, что он может продолжить совершать аналогичные преступления и административные правонарушения.