Пассажирский автобус сбил четырехлетнего ребенка на пешеходном переходе в центре Белгорода

КУРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Четырехлетний ребенок, который вместе с мамой переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе в центре Белгорода, госпитализирован после ДТП с пассажирским автобусом, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе управления МВД по региону.

"По предварительным данным, водитель, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, совершил наезд на переходившего по регулируемому пешеходному переходу в сопровождении матери четырехлетнего ребенка. Ребенок госпитализирован", - сказал собеседник агентства.