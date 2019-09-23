Пожар произошел на плавбазе около Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел на борту плавбазы "Петр Житников" у берегов Сахалина, экипаж эвакуируют, на другие суда приняли уже 200 человек, сообщили ТАСС в понедельник в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск".

"На данный момент [на одно судно] 105 эвакуировано, на второе судно приняли 95 человек, продолжается эвакуация. Возгорание тушат", - сказал собеседник.

Он не уточнил, сколько всего человек находятся на борту "Петра Житникова".

Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Росморречфлота, шторм осложняет эвакуацию экипажа. "Непогода приличная, высота волны - 3 метра, шторма сильного пока нет, но осложняет работы", - сказали в пресс-службе.