{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Пожар произошел на плавбазе около Сахалина

Эвакуированы 200 человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел на борту плавбазы "Петр Житников" у берегов Сахалина, экипаж эвакуируют, на другие суда приняли уже 200 человек, сообщили ТАСС в понедельник в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск".

"На данный момент [на одно судно] 105 эвакуировано, на второе судно приняли 95 человек, продолжается эвакуация. Возгорание тушат", - сказал собеседник.

Он не уточнил, сколько всего человек находятся на борту "Петра Житникова".

Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Росморречфлота, шторм осложняет эвакуацию экипажа. "Непогода приличная, высота волны - 3 метра, шторма сильного пока нет, но осложняет работы", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияСахалинская область
Два человека погибли, один пострадал в ДТП на трассе в Ленинградской области
Одна из машин выехала на полосу встречного движения
Читать полностью