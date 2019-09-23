Пожар на плавбазе около острова Итуруп ликвидирован

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Пожар на плавбазе "Петр Житников" у берегов острова Итуруп потушен. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"По предварительной информации, экипаж справился с огнем, однако капитан запросил эвакуацию", - сказали в ведомстве, добавив, что подразделения министерства для эвакуации и тушения не привлекались.

Пожар на плавбазе в 40 км от Итурупа произошел вечером в понедельник. На борту находилось около 400 человек, в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск" ТАСС сообщили о 200 эвакуированных.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области, информации о погибших и пострадавших нет, из Корсакова к плавбазе вышли спасательные суда "Преданный" и "Атлас". По данным пресс-службы Росморречфлота, эвакуация персонала продолжается. "Эвакуация будет продолжаться, это решение судовладельца. На борту остается "аварийная партия", которая продолжит борьбу за живучесть судна. Планируют оставить порядка 50 человек", - сообщил собеседник ТАСС.

Плавбаза типа "Содружество" "Петр Житников" построена в 1989 году. Это одна из крупнейших плавбаз, вторая этого же проекта принадлежит компании "Доброфлот". Она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также обеспечения добывающих судов всеми видами снабжения и обслуживанием. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость 32 тыс. 96 тонн, дедвейт 10 тыс. 70 тонн, длина судна 179,03 метра, ширина - 28 метров.