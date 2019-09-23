Bloomberg: экстрадированный в США россиянин Тюрин признал в суде вину в киберпреступлениях

ТАСС, 23 сентября. Гражданин России Андрей Тюрин, экстрадированный в прошлом году в США из Грузии, признал в американском суде свою вину по предъявленным ему обвинениям в киберпреступлениях. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

По данным Секретной службы США, Тюрину инкриминируются взломы компьютерных систем финансовых структур, брокерских контор и СМИ, специализирующихся на публикации экономической информации. Ему предъявлены обвинения по шести пунктам. По совокупности Тюрину может грозить до 92 лет тюремного заключения, в том числе по 30 лет за преступный сговор с целью совершения компьютерных взломов и банковское мошенничество.