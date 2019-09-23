Сенатор открыл стрельбу во время голосования по кандидатуре премьера Гаити

ГАВАНА, 24 сентября. /ТАСС/. Два человека, в том числе фотограф агентства Associated Press, получили ранения в результате стрельбы во время церемонии голосования в Сенате по кандидатуре премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля, назначенного в конце июля президентом Жовенелем Моизом. Как сообщил портал HaitiLibre, стрельбу из пистолета открыл один из сенаторов.

По информации портала, ранения получил также сотрудник аппарата Сената. Отмечается, что оба пострадавших находятся в больнице, угрозы их жизни нет. Сенатор Жан-Мари Ральф Фетье, открывший стрельбу, позже заявил, что "защищался от нескольких демонстрантов, которые ворвались в здание парламента".

В результате инцидента церемония голосования была сорвана, сроки нового заседания Сената республики по этому вопросу пока не определены.

Карибская республика живет без утвержденного кабинета министров уже шесть месяцев. В марте парламент потребовал отставки председателя правительства Жана-Анри Сеана, а вступление в должность следующего премьера Жана Мишеля Лапена сорвалось из-за потасовки, устроенной представителями оппозиции. В начале сентября после аналогичной акции Палата депутатов все же одобрила назначение Фрица Уильяма Мишеля, политику требуется добиться поддержки сенаторов. Заседание верхней палаты парламента по этому поводу 11 сентября было сорвано из-за погрома, устроенного оппозицией в сессионном зале.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. В феврале в стране начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Моиза, винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации.

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