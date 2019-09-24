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Полицейские обнаружили более 60 свертков с кокаином в канализации аэропорта Мехико

Наркотики были найдены во время проверки дренажной системы

МЕХИКО, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 60 упаковок с кокаином при осмотре дренажных труб в международном аэропорту столицы Мексики, сообщила в понедельник Федеральная полиция страны в своем Twitter.

"В аэропорту Мехико во время проверки дренажной системы <...> мы обнаружили в трубах 67 свертков с кокаином", - говорится в сообщении. Сведений о весе найденных наркотиков нет.

Аэропорт имени Бенито Хуареса считается самым загруженным во всей Латинской Америке. Преступники, несмотря на противодействие властей, активно используют его для контрабанды наркотиков в США и страны Европы.

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