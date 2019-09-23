Ветер и высокие волны осложняют эвакуацию с аварийной плавбазы вблизи Итурупа

ТАСС, 24 сентября. Сильный ветер, низкая облачность и волны осложняют эвакуацию людей с плавбазы "Петр Житников" вблизи острова Итуруп, где в понедельник произошел пожар, сообщили ТАСС морском спасательном подцентре (МСПЦ) Южно-Сахалинск.

Пожар на плавбазе возник вечером в понедельник. На борту находилось около 400 человек. По данным Росморречфлот, уже эвакуировали 283 человека. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области, информации о погибших и пострадавших нет. Утром во вторник пожар ликвидировали, но эвакуация будет продолжаться, а на борту останется "аварийная партия" в 50 человек, которая продолжит борьбу за живучесть судна.

"Во-первых, видимость нехорошая, во-вторых, низкая облачность, в-третьих, порывы ветра мощные, 20-22 м/с, достигают 25 м/с. Там остатки тайфуна проходят, он очень быстрый", - сообщил собеседник.

Как пояснили ТАСС в компании "Доброфлот", чьи суда сейчас находятся рядом с плавбазой и принимают на борт эвакуируемых, высота волны в том районе составляет 3,5 м. "Наша плавбаза "Всеволод Сибирцев" примет на борт 170 человек, плавзавод "Залив Востока" - еще 42 чел. Высота волны там сейчас 3,5 м, поэтому сложность есть, хотя пароходы достаточно габаритные, что немного облегчает эвакуацию", - сообщил представитель "Доброфлота".

По информации пресс-службы Росмморречфлота, сейчас к "Петру Житникову" направляются порядка 10 судов, в том числе спасательные. Координацию осуществляет МСПЦ. Собственником плавбазы является "Дальморепродукт".

Плавбаза типа "Содружество" "Петр Житников" построена в 1989 году. Это одна из крупнейших плавбаз, вторая этого же проекта принадлежит компании "Доброфлот". Она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также обеспечения добывающих судов всеми видами снабжения и обслуживанием. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость 32 тыс. 96 т, дедвейт 10 тыс. 70 т, длина судна 179,03 м, ширина - 28 м.