Полиция расследует серию нападений на общественный транcпорт в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 сентября. /ТАСС/. Серия нападений на городские автобусы, автомобили коммунальных служб и сервисных компаний произошла за последние несколько дней в бразильском штате Сеара на северо-востоке страны. Об этом сообщило в понедельник местное управление общественной безопасности.

По информации властей, злоумышленники подожгли 17 транспортных средств, в т. ч. 5 автобусов, 4 грузовика и 8 легковых автомобилей в столице штата Форталезе и ее окрестностях. В связи с происшествиями власти приняли решение организовать полицейское сопровождение городских маршрутов общественного транспорта.

По подозрению к причастности к актам вандализма задержаны 13 человек, предположительно являющихся членами ОПГ. Источники портала G1 в ведомстве полагают, что серия спланированных атак стала следствием предотвращения правоохранителями массового побега заключенных одной из тюрем штата и ужесточения условий их содержания.

Аналогичная вспышка насилия имела место в этом регионе в начале года, когда правоохранительные органы зафиксировали около 200 актов вандализма в 43 городах. Для восстановления правопорядка федеральное правительство направило в штат Сеара 500 бойцов Национальной гвардии. За девять дней полиция задержала более 280 человек, причастных к взрывам на объектах инфраструктуры, поджогам административных зданий и городских автобусов.

Высокий уровень преступности считается одной из наиболее острых проблем Бразилии, о чем свидетельствуют результаты многочисленных опросов общественного мнения. По данным одного из них, 60% граждан страны опасаются выходить на улицу в вечернее время. Беспокойство за свою безопасность в большей степени высказывают представители малообеспеченных слоев населения.