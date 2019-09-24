Греческая полиция освободила ливанца, подозревавшегося в угоне рейса TWA в 1985 году

АФИНЫ, 24 сентября. /ТАСС/. Греческая полиция освободила ливанца, который был арестован в прошлый четверг на греческом острове Миконос по подозрению в причастности к угону самолета американской авиакомпании TWA в 1985 году с певцом Демисом Руссосом на борту. Об этом сообщило во вторник в пресс-релизе Министерство по делам защиты граждан, в подчинении которого находится полиция Греции.

По словам министерства, в четверг, 19 сентября, 65-летний гражданин Ливана прибыл на круизном судне на Миконос, и во время паспортного контроля обнаружилось, что данные о его личности находились в Шенгенской информационной системе, так как в его отношении был издан европейский ордер на арест судебными органами Германии по делу о терроризме. Дело касалось угона самолета и убийства в 1985 году и захвата заложников в 1987 году. Задержанный был доставлен в полицейское управление Миконоса.

В тот же день в ходе переписки между греческими и немецкими полицейскими властями идентификация этого человека оказалась невозможной, так как присланная из ФРГ фотография была несопоставимой с фото в паспорте иностранца. С германской стороны затем был предоставлен список вопросов, касающихся родословной разыскиваемого лица.

В воскресенье говорящие на арабском языке представители Антитеррористической службы Греции на основе этой анкеты провели допрос данного иностранца, в ходе которого не было установлено тождество его генеалогического дерева с родословной разыскиваемого человека. При этом представителю немецкой полиции в Греции были предоставлены отпечатки пальцев и копия проездного документа иностранца для отправки в соответствующие судебные и полицейские органы Германии. В понедельник тому же представителю были предоставлены виза и билеты на круиз, которые были запрошены судебными органами Германии для получения четкой и полной картины.

Одновременно германские власти, а также заместитель прокурора апелляционного суда региона Эгейского моря были проинформированы в письменной форме о содержании документа посольства Греции в Ливане, согласно которому ливанский чиновник сообщил о том, что иностранец является авторитетным журналистом в Ливане и, по-видимому, был принят за беглого террориста из-за совпадения имени и фамилии.

В понедельник заместитель прокурора апелляционного суда региона Эгейского моря, которому была представлена вся вышеупомянутая информация, передал этот вопрос на пленарное заседание совета апелляционного суда 2 октября 2019 года.

Во второй половине понедельника власти Германии сообщили Греческой полиции, что компетентная прокуратура Германии не будет запрашивать экстрадицию данного иностранца, поскольку невозможно произвести опознание его по представленным документам, и он может быть освобожден. Апелляционный суд региона Эгейского моря был немедленно проинформирован об этом и постановил прекратить содержание ливанца под стражей. В результате иностранец был освобожден в понедельник в 22:45 по местному времени (совпадает с мск). Греческие власти позаботились о том, чтобы он был размещен в отеле в данном районе, говорится в заключении сообщения.

Захват рейса TWA в 1985 году

65-летний ливанец был задержан по подозрению в причастности к угону рейса американской авиакомпании Trans World Airlines (TWA) в 1985 году на пути из Афин в Рим. Рейс TWA-847 из Каира в Сан-Диего с запланированными посадками в Афинах, Риме, Бостоне и Лос-Анджелесе 14 июня 1985 года вошел в историю как один из самых тяжелых случаев захвата заложников. Boeing-727 был угнан боевиками ливанских террористических группировок вскоре после вылета из Афин в Рим. На борту находились 145 пассажиров и восемь членов экипажа. Большинство из них были американцами, но также в числе пассажиров были 15 греков, включая знаменитого певца Демиса Руссоса.

Террористы угрожали пассажирам пистолетом, а экипажу - гранатой. Лайнер приземлился сначала в Бейруте, затем летал в Алжир, а затем снова прилетал в Бейрут. Каждый перелет оборачивался избиением заложников, одного из них, американского моряка Роберта Стетема, застрелили во время переговоров о дозаправке. Ряд заложников был отпущен во время стоянок самолета. Последние заложники с рейса TWA-847 были освобождены лишь 30 июня после личных переговоров президента США Рональда Рейгана с представителями Ливана. Террористы, участвовавшие в захвате самолета и заложников, скрылись и были объявлены в розыск.

В 1987 году подозреваемые ливанцы были арестованы в Германии. Власти ФРГ готовились выдать их США, которые требовали их выдачи для суда. Но это не удалось сделать. Их сообщники в Бейруте похитили двух граждан Германии, и ФРГ согласилась обменять их на террористов. При этом ливанцы остались в списке разыскиваемых лиц.