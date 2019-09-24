Эвакуация сотрудников плавбазы "Петр Житников", где произошел пожар, завершилась

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Эвакуация сотрудников плавбазы "Петр Житников" вблизи Итурупа, на которой произошел пожар, завершена, сообщили ТАСС в морском спасательном подцентре (МСПЦ) "Южно-Сахалинск".

"Эвакуация завершена. 363 человека сняты с базы, еще 56 остались на борту - это аварийная партия по тушению пожара", - сказал представитель спасцентра.

По данным МЧС, пожар ликвидировали. По данным подцентра, эвакуация осложнялась сильным ветром, низкой облачностью и волнами.

Как сообщила пресс-служба компании "Доброфлот", на судах которой сейчас разместили сотрудников плавбазы, они чувствуют себя хорошо, решается вопрос об их транспортировки на берег.

Плавбаза типа "Содружество" "Петр Житников" построена в 1989 году. Это одна из крупнейших плавбаз, вторая этого же проекта принадлежит компании "Доброфлот". Она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также обеспечения добывающих судов всеми видами снабжения и обслуживанием. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость 32 тыс. 96 т, дедвейт 10 тыс. 70 т, длина судна 179,03 м, ширина