Прокуратура проверит безопасность мореплавания после пожара на плавбазе вблизи Итурупа

ТАСС, 24 сентября. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку безопасности мореплавания после пожара на плавбазе "Петр Житников" вблизи Итурупа. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре.

"По поручению Дальневосточной транспортной прокуратуры с привлечением специалистов Дальневосточного управления государственного морского надзора Ространснадзора приморским и сахалинским транспортными прокурорами проводится проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции", - сказал представитель прокуратуры.

Пожар на плавбазе возник в понедельник. На борту находилось около 400 человек. Эвакуация завершилась. 363 человека сняли с базы, еще 56 остались на борту - это аварийная партия по тушению пожара. Возгорание ликвидировали.

Плавбаза типа "Содружество" "Петр Житников" построена в 1989 году. Это одна из крупнейших плавбаз, вторая этого же проекта принадлежит компании "Доброфлот". Она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также обеспечения добывающих судов всеми видами снабжения и обслуживанием. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость 32 тыс. 96 т, дедвейт 10 тыс. 70 т, длина судна 179,03 м, ширина - 28 м.