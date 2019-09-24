СМИ: более 3 тонн взрывчатки похищены при транспортировке в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 сентября. /ТАСС/. Злоумышленники похитили в понедельник грузовик, перевозивший более 3 т взрывчатых веществ в бразильском штате Минас-Жерайс. Об этом сообщил портал UOL со ссылкой на правоохранителей региона.

По информации полиции, нападение на транспортное средство, перевозившее опасный груз, произошло на одной из федеральных трасс в пригороде столицы региона, Белу-Оризонти, на пути в соседний штат Эспириту-Санту. Вопреки правилам перевозки взрывчатых веществ, грузовик следовал без сопровождения и не был оборудован системой слежения. Об инциденте правоохранителям сообщил осуществлявший транспортировку водитель химпредприятия, изготовившего взрывчатку. Сам он не пострадал.