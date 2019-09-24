Вода отступила за сутки от 40 домов в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре снизился на 14 см за сутки, вода отступила еще от 40 жилых домов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю во вторник.

"Уровень реки Амур у города Комсомольска-на-Амуре составляет 740 см. За прошедшие сутки он опустился на 14 см. Остаются подтопленными 322 жилых дома и 861 приусадебный участок. От воды освобождаются как дома, попавшие в зону воздействия амурского паводка, так и подтопленные грунтовыми и дождевыми водами", - говорится в распространенном релизе.

В понедельник МЧС сообщало о 362 подтопленных жилых домах. В связи со спадом воды в городе начались аварийно-восстановительные работы. Военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России помогают местным жителям в расчистке подворий, ливневых стоков от наносного мусора, земли, ила, травы и листьев. Также в городе начали разбирать временные защитные дамбы, которые были возведены вдоль жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобильных дорог.

В круглосуточном режиме продолжается работа насосных групп, откачивающих воду из подвалов многоквартирных жилых домов, ливневых и канализационных систем 66 квартала, а также из частных домов и подворий микрорайонов Менделеево, Победа, Парковый и Мылки. Всего в городе работают 17 насосных групп общей производительностью более 20 тыс. куб. м в час.

Несмотря на положительную динамику, спасатели и сотрудники МВД России остаются в подтопленных районах для охраны общественного порядка. В пунктах временного размещения находятся 39 человек.