Бывший сотрудник компании во Владивостоке признан виновным в хищении почти 95 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Суд Владивостока признал бывшего руководителя отдела маркетинга и рекламы крупной компании по продаже и производству техники виновным в хищении почти 95 млн рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального МВД.

"Фигурант являлся руководителем отдела маркетинга и рекламы и осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в компании. Он осуществлял переговоры с фирмами, предоставляющими рекламные услуги, а при осуществлении расчетов завышал стоимость выполненных работ и присваивал разницу. В результате противоправных действий ему удалось похитить почти 95 млн рублей, из которых 70 млн рублей он легализовал путем приобретения элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса", - говорится в сообщении.

В ходе расследования мужчину задержали. В отношении него были возбуждены уголовные дела по ч. 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере") и статьей 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления").

"Суд Ленинского района г. Владивостока признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы и взыскании с осужденного компенсации морального вреда потерпевшей стороне", - уточняется в сообщении.

Компания - владелец розничной сети специализируется на продаже, а также производстве компьютерной и цифровой техники. Сеть включает завод и сборочные производства, насчитывает более 1,5 тыс. магазинов в более 500 городах России.