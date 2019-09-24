В Екатеринбурге горит цех дизель-моторного завода

ТАСС, 24 сентября. Кровля цеха Уральского дизель-моторного завода в Екатеринбурге загорелась во вторник утром. На данный момент пожар локализован на площади 500 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 04:38 (02:38 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад. По предварительной информации, на территории Уральского дизель-моторного завода горит кровля двухэтажного производственного цеха. В 05:41 (03:41 мск) пожар локализовалина площади 500 кв. м.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают 60 человек, задействовано 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.