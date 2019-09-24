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Открытое горение в цехе дизель-моторного завода в Екатеринбурге ликвидировали

Площадь возгорания составила 500 кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе дизель-моторного завода в Екатеринбурге, сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области.

"Пожарные справились с огнем в цехе на территории Уральского дизель-моторного завода. В 6:15 (4:15 мск) открытое горение было ликвидировано. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, площадь пожара составила 500 кв. м, горела кровля цеха. Информации о пострадавших не поступало.

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