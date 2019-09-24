Южнокорейский суд приговорил к условному сроку капитана российского судна Seagrand

СЕУЛ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Суд Республики Корея приговорил во вторник к условному сроку в 2,5 года капитана российского судна Seagrand Андрея Серикова, который 28 февраля этого года врезался в автомобильный мост в акватории порта Пусан. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС по телефону вице-консул РФ в Пусане Евгений Евдокимов.

"Капитан получил условный срок в 2,5 года с испытательным сроком в четыре года. Прокуратура настаивала на более суровом наказании, но суд учел смягчающие обстоятельства, такие как признание вины почти по всем пунктам, искреннее раскаяние, а также факт выплаты компенсации", - отметил Евдокимов.

По его словам, сегодня россиянина переведут в иммиграционный изолятор, где он неделю будет ожидать вступления приговора в силу, после чего он будет депортирован на родину. Помешать этому может лишь обжалование приговора прокуратурой.

Судно водоизмещением 6 тыс. тонн врезалось в участок между опорами моста в Пусане 28 февраля этого года. Капитан Seagrand был задержан. По сообщению корейской береговой охраны, в его крови обнаружили повышенное содержание алкоголя - 0,86 промилле при допустимых 0,3 промилле.

В пресс-службе Росморречфлота ранее объясняли столкновение с мостом тяжелыми условиями швартовки, небольшим пространством для маневра, течением, отсутствием буксиров и корейского лоцмана.