Эвакуированных с плавбазы "Петр Житников" разместят на Шикотане и Итурупе

ТАСС, 24 сентября. Эвакуированных из-за пожара сотрудники плавбазы "Петр Житников" разместят на Шикотане и Итурупе, сообщил ТАСС во вторник мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко.

"Порядка 154 человек будут расположены в общежитии "Гидростроя" [предприятие на острове Итуруп}, порядка 50 человек будут расположены в шикотанской больнице, 20 человек будут расположены в дежурной смене пожарной части, у них там есть свободные места. Ну и оставшиеся будут расположены в спортивном комплексе "Шикотан-арена", для этого выделены по линии ГО и ЧС раскладушки, матрасы, спальные мешки, все постельные принадлежности", - сказал Власенко.

Сейчас сотрудники находятся на судах компании "Доброфлот". Власенко уточнил, что организацией питания эвакуированного состава занимается судовладелец - компания "Дальморепродукт".

По данным МЧС, пожар на плавбазе ликвидирован. Пострадавших нет, на борту остаются 56 человек для поддержания работы судна, уточняли в морском спасательном подцентре "Южно-Сахалинск".

По информации Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков, жалоб с плабазы в профсоюз ранее не поступало.