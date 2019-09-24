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В пригороде Сеула на пожаре в доме престарелых погибли два человека

Еще трое находятся в критическом состоянии

СЕУЛ, 24 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, 19 пострадали в результате пожара в доме престарелых в пригороде Сеула. Об этом сообщили во вторник представители южнокорейской пожарной охраны.

По их данным, пожар возник в девять часов утра (03:00 мск). В момент возгорания в заведении находились около 130 человек. Причиной смерти двух пожилых людей стало отравление продуктами горения, еще трое находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, пожар начался в бойлерной, расположенной на четвертом этаже здания, в котором дом престарелых занимает третий и четвертый этажи.

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Республика Корея
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