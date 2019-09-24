Житель Красноярского края подозревается в призывах к терроризму через интернет

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Красноярского края, подозреваемого в призывах к терроризму через интернет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По материалам оперативно-разыскной деятельности, проведенной сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по факту публичного призыва к осуществлению террористической деятельности в сети интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Местный житель зарегистрировал в социальной сети несколько личных страниц, которые планировал использовать для ознакомления неограниченного круга лиц с медиаматериалами, направленными на публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", - говорится в сообщении.

В соцсетях он размещал аудио и видеозаписи. В СК сообщили, что комплексное психолого-лингвистическое исследование подтвердило, что в размещенных в соцсети материалах содержатся призывы к осуществлению террористической деятельности.

Сейчас ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.